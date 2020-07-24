И.о. министра АПК назначена Светлана Островская

В Свердловской области назначена и.о. министра АПК и потребительского рынка вместо скончавшегося 22 июля Дмитрия Дегтярева.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, это замминистра Светлана Островская. В ее подчинении в министерстве находилось четыре отдела: регулирования алкогольного рынка; организации и развития общественного питания и услуг; контроля, безопасности и мобилизационной работы; регулирования и развития торговой деятельности.

Напомним, 43-летний министр Дмитрий Дегтярев скончался в среду, 22 июля. Перед этим чиновник лечился от коронавируса. С начала июля Дегтярев находился в реанимационном отделении ГКБ № 40. В оперштабе Свердловской области тогда отказывались сообщать о состоянии министра. Причем сначала врачам удалось стабилизировать состояние Дмитрия Дегтярева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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