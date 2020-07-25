В статистику по Covid-19 попали только половина случаев, зарегистрированных в Реже: оперштаб объяснил почему

В региональном оперштабе объяснили, почему разнится статистика по количеству заболевших коронавирусом в Реже: городской штаб говорит о 421 случае, областной – лишь о 207. В общую статистику не включают результаты первичных тестов на Covid-19.

Как ранее писал «Новый День», в небольшом свердловском городе Реж в последние дни фиксируется много заболевших коронавирусом. По данным городского штаба, за трое суток с 17 по 19 июля было выявлено 78 вновь заболевших. Вчера, 24 июля, только за одни сутки в городе зафиксировали 33 новых случая. В сводке, которую ежедневно публикуют на сайте Режевской городской администрации, всего числится 421 заболевший.

«Уже 162 человека выписаны из больниц региона, излечившись от коронавируса. У 11 жителей Режевского городского округа Covid-19 предварительно стал причиной смерти», – сообщает штаб Режа.

При этом в общую статистику, которую ежедневно публикует региональный штаб по противодействию распространения коронавируса, попало только 207 случаев. И, как говорят в штабе, за минувшие сутки количество заболевших в Реже увеличилось не на 33, а лишь на 11 человек.

«По данным оперштаба, в Реже и Режевском районе лабораторно подтверждены референс-центром с начала эпидемии всего 207 случаев Covid-19. Вероятно, городской штаб публикует общие данные, включая результаты первичных тестов, которые еще не являются достаточным основанием для внесения в сводку, – пояснили разницу в статистических данных в региональном оперштабе. – За минувшие сутки в статистику занесены 11 новых случаев. На заседании оперативного штаба 24 июля глава городского округа данных о вспышках не озвучивал. По данным специалистов Роспотребнадзора, все случаи заражения – семейно-бытовые».

Напомним, это не единственные вопросы по статистическим данным, которые возникают в последнее время. Накануне мэр Тавды Виктор Лачимов заявил, что реальное количество заболевших не сходится с официальными статданными. «На сегодня у нас 134 человека находятся под наблюдением, это потенциально люди заболевшие, у них взяли анализы [на Covid-19]. А 92 человека имеют подтвержденный положительный результат. При той нашей недисциплинированности смело можно сказать, что у нас заболевших не 92 человека, а гораздо, гораздо больше. И сегодня это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков и санитарной службы и продолжают заражать окружающих, своих родственников и тех, с кем общаются. Обстановка резко накалилась», – заявил глава.

Не сходятся данные и по количеству занятых коек: по данным, которые опубликованы в ежедневном мониторинге полпредства в УрФО, в регионе на 23 июля было занято 5 206 специализированных коек для больных коронавирусом. При этом, по информации регионального оперштаба, на ту же дату болели 5 155 человек. То есть число занятых коек для коронавирусных больных превысило число собственно коронавирусных больных.

Екатеринбург, Реж, Ольга Тарасова

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