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Четверг, 23 июля 2020, 08:57 мск

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В 40-тысячном Реже – вспышка коронавируса: 78 случаев за трое суток

Жители Режевского городского округа сообщают, что в последнюю неделю резко возросло количество вновь заболевших и умерших от коронавируса. В округе, население которого не превышает 40 тысяч человек, в сутки регистрируют по 20 случаев Covid-19. Официально – никаких крупных очагов нет, заболевание курсирует внутри семей. При этом статистика областного Роспотребнадзора показывает число заболевших в Реже в два раза меньше того, о котором говорит городской штаб.

«У нас в городе какая-то вспышка коронавируса. Еще неделю назад выявляли по 8-9 человек раз в три дня, а сейчас – сразу 78 человек за трое суток. И количество смертей растет. При этом в городе никто не ходит в масках: ни в транспорте, ни в магазинах», – рассказала «Новому Дню» жительница Режа Любовь.

Информация подтверждается и официальными данными штаба по профилактике коронавируса Режевского городского округа: за период с 17 по 19 июля действительно подтвердилось 78 случаев заражения Covid-19. У восьми жителей коронавирус стал предварительной причиной смерти (по данным на 19 июля). К 22 июля количество заболевших увеличилось еще на 24 человека, количество смертей выросло до 11. По последним данным штаба города Реж, в общей сложности в округе было зарегистрировано 388 случаев Covid-19, 153 человека излечились. На данный момент лечение проходят более 200 человек, из которых 55 госпитализированы в больницы Свердловской области, 97 человек лечатся в условиях стационара на дому.

Интересно, что с областной статистикой данные городского штаба расходятся более чем в два раза. В ежедневном бюллетене по распространению коронавируса Роспотребнадзор по Свердловской области приводит данные на 22 июля: в Реже и Режевском округе за весь период заразились 186 человек.

В региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса говорят, что никаких очагов в Реже нет.

«По данным Роспотребнадзора, все случаи заражения классифицируются как семейно-бытовые. Никаких крупных очагов нет», – сообщает областной штаб.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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