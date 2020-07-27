Облсуд оставил Федора Крашенинникова под арестом

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского райсуда об аресте блогера Федора Крашенинникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат Федора Алексей Бушмаков просил отменить решение об аресте по следующим основаниям: во-первых, Крашенинников не был уведомлен о назначении и проведении экспертизы его постов в интернете, что лишило его возможности дать отвод эксперту. Во-вторых, из протокола об административном нарушении непонятно, кого именно оскорбил пост Федора. В-третьих, суд первой инстанции даже не стал рассматривать возможность назначения блогеру не ареста, а штрафа, посчитав его безработным, тогда как на самом деле он самозанятый.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья постановила жалобу защиты оставить без удовлетворения. С ее точки зрения, наказание блогеру соответствует общественной опасности его правонарушения, а то, что он не знал о проведении экспертизы, никак не влияет на ее достоверность.

Напомним, Крашенинников был задержан полицией в четверг, 23 июля. Вечером того же дня Октябрьский районный суд признал его виновным в неуважении к власти и приговорил к административному аресту сроком на семь суток. Добавим, что это уже второй раз, когда блогера судят за нелицеприятные отзывы о российских судьях в телеграм-канале. В прошлый раз Федора оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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