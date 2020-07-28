Депутаты Госдумы поспорили, как правильно изымать детей из неблагополучных семей

Сегодня на заседании совета «Депутатской вертикали» в Екатеринбурге два депутата Госдумы немного поспорили, как лучше оформить механизм изъятия ребенка из семьи, если его жизни и здоровью угрожает опасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году депутат от «Единой России» Павел Крашенинников внес законопроект, по которому в случае угрозы для ребенка органы опеки имеют право обратиться в суд, и суд должен в течение 24 часов провести заседание и вынести решение об изъятии ребенка из семьи. Рассмотрение законопроекта в Госдуме назначено на осень.

По мнению депутата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, этот законопроект существенно расширяет полномочия органов опеки и урезает полномочия семьи, что вызывает у граждан серьезные опасения, особенно в сочетании с возможной коррупционной составляющей. Тем более непонятно, отметил Ионин, в какой срок семья может вернуть ребенка, когда изъять его можно в течение 24 часов.

По мнению Ионина, у семьи тоже должно быть право в течение 24 часов в таком же порядке обжаловать действия опеки. «Иначе забирать ребенка будут в 24 часа, а обратно, чтобы доказать свою правоту и вернуть его в семью, потребуются месяцы стандартной судебной процедуры. Месяцы, которые ребенок проведет в детдоме. Нельзя допускать такого перекоса в сторону ювенальщиков», – считает эсер.

Крашенинников в ответ заявил Ионину, что «не верит в повальную коррупцию, особенно в малых городах». Единоросс считает, что законным основанием для изъятия ребенка из семьи в случае угрозы для его жизни должно быть именно судебное решение, а время в данном случае очень дорого. «При обсуждении законопроекта предлагали даже не 24, а 12 часов», – отметил он. Также Крашенинников добавил, что обратиться в суд по этому вопросу после принятия закона смогут не только органы опеки, но и местный прокурор, и профильные некоммерческие организации.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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