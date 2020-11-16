Рассмотрение скандального законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа отложено

На этой неделе в Госдуме РФ должно было пройти первое чтение законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа. Уже во вторник, 17 ноября, депутатам было предложено высказаться по поводу инициативы, которую ранее поддержали правительство РФ и профильный комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей (прежде первое чтение планировалось на 25 ноября). Однако, по информации «Нового Дня», сегодня было принято решение о том, что рассмотрение законопроекта будет отложено.

Данные агентства подтвердил, в частности, депутат Госдумы от «Единой России» Лев Ковпак. «Насколько мне известно на данную минуту, рассмотрение решено отложить, а законопроект доработать. Это связано с большим количеством обращений ко всем депутатам. Даже у меня больше сотни писем по этому поводу, хотя это не мой комитет. Пишут о недовольстве, что это может привести к злоупотреблениям», – сообщил собеседник агентства, но не стал говорить о своем отношении к инициативе Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.

Информацию о том, что рассмотрение законопроекта в первом чтении, скорее всего, будет перенесено, «Новому Дню» также подтвердил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Он тоже сообщал, что в его адрес поступило множество обращения от людей, которые волнуются, что опека превратится в карательный орган. «Люди просят не торопиться с рассмотрением законопроекта и вынести его на широкое общественное обсуждение. Эти требования я поддерживаю. И как общественный деятель, и просто как отец. В августе я был одним из первых депутатов, которые открыто критиковали инициативу по изъятию детей из семьи. Получается, что чиновники и судьи на местах в 24 часа решат судьбу ребенка, а чтобы защититься – потребуются месяцы. Родители будут глотать пыль в судах, а ребенок – травмировать психику в интернате вдали от мамы и папы. Я не буду голосовать за этот законопроект. Присоединяюсь к требованиям отменить его поспешное рассмотрение. Такого уровня вопросы должны обсуждаться родительским сообществом, а не приниматься впопыхах. Глупо пытаться просто переложить на нашу страну западные методы ювенальной юстиции», – подчеркнул депутат.

Его коллега по ГД из ЛДПР Игорь Торощин также против спешки. «Мне поступило огромное количество сообщений от родителей, которые боятся принятия законопроекта, из-за которого по решению суда можно будет забирать детей из семей в течение 24 часов. Такой важный законопроект предлагают рассмотреть без публичных слушаний, широкого обсуждения с экспертным сообществом и серьезной подготовки. В понедельник на совете думы руководство фракции будет настаивать минимум на переносе законопроекта. Мы понимаем, что партия большинства может принять этот законопроект и без наших голосов, поэтому сделаем все возможное, чтобы он не дошел до рассмотрения. Законопроект минимум нуждается в доработке, максимум в его возврате авторам. В современных российских реалиях он может использоваться как в благих целях, так и как кнут для неугодных семей по надуманным причинам», – высказался парламентарий.

Представитель «Единой России» Сергей Чепиков сообщил, что будет голосовать за предложение Крашенинникова и Клишаса. «Я, как гражданин, отец шестерых детей, прекрасно понимаю ваше негодование, но, уважаемые родители, не стоит делать скоропалительных выводов. Есть определенный порядок рассмотрения законодательных инициатив. На совете Государственной думы будет принято окончательное решение – выносить рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку. Как ранее заявил председатель ГД Вячеслав Володин, должно состояться дополнительное обсуждение с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов. Мы не против семьи, мы за целостность семьи и интересы ребенка! И ваше мнение в этом вопросе имеет огромное значение. Вы активно высказываете свою гражданскую позицию, и это правильно. Мы вас слышим. Однако нельзя закрывать глаза на то, что иногда происходит в семьях. Важно найти этот баланс, когда будет защищена и семья, и ребенок, особенно в ситуациях, связанных с угрозой его жизни», – объяснил свою позицию депутат.

Напомним суть законопроекта: предлагается в случае угрозы жизнью и здоровья ребенка по суду решать вопрос об изъятии его из семьи. Причем в 24-часовой срок. Механика такова, что узнавший об угрозе человек обращается в органы опеки или полицию, а те – в суд. Причем авторы документа апеллируют к тому, что сейчас опека может отнять ребенка и без решения суда, что приводит к злоупотреблениям. Противники, среди которых множество общественников и политиков, напротив, считают, что сутки – слишком мало, что может привести к еще большим злоупотреблениям.

Москва, Екатерина Норсеева

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