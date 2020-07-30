Готовьтесь ждать: сделки по продаже квартир затягиваются на 2-3 недели из-за новшеств Росреестра

Жители Екатеринбурга и области в июле столкнулись со сложностями при оформлении сделок с недвижимостью. Документы «зависают» в Росреестре на несколько недель, не позволяя людям ни получить деньги в случае сделок с ипотекой, ни заехать в выбранное жилье. Проблемы есть и с оформлением закладных по квартирам, ипотека за которые погашена. Задержки связаны с переходом ведомства на новую учетную систему.

О проблеме РИА «Новый День» рассказала жительница Екатеринбурга Оксана, которая еще три недели назад продала свою квартиру, но до сих пор не может получить ни документы, ни деньги. Поскольку у покупателей ипотека, счет для получения средств разблокируется только после регистрации сделки в Росреестре. Девушка говорит, что уже несколько недель в прямом смысле живет на коробках и чемоданах, поскольку подготовила вещи для переезда в новое жилье.

«Квартиру продала. Риелтор сказала, что сейчас в Росреестре сделку зарегистрируют, черед пару дней документы приедут, и будем покупать мне новую квартиру. И третью неделю документы висят где-то между Росреестром и МФЦ. По словам риелтора, это системная проблема Росреестра. Там таких как я – несколько десятков, если не сотен человек сейчас. Вчера риелтор сообщила, что уже отправила опись документов в Росреестр на розыск. Ждем дальше», – рассказала Оксана.

На форумах недвижимости люди тоже обсуждают проблемы в Росреестре. Сроки получения документов увеличились не только по сделкам купли-продажи, но и по снятию обременений по ипотечным квартирам. По словам екатеринбуржцев, они не могут выходить на продажу жилья, хотя ипотека выплачена, застройщик обременение снял, но в базе Росреестра это не отражается.

Как оказалось, причина задержек – в том, что управление Росреестра по Свердловской области со 2 июля перешло на учетную систему ФГИС ЕГРН. На эту систему постепенно переходят все региональные управления, свердловское стало 59-м, остальные должны перейти до конца 2020 года. Риелторы говорят, что действительно после перехода на эту систему документы стали оформляться дольше. Три недели, как в случае Оксаны, это, скорее, исключение, но 1,5-2 недели документы из ведомства точно можно не ждать.

«У нас есть два срока регистрации. Региональный – 7 дней. И федеральный – возможность увеличения регистрации до 9 дней. И, как правило, в рамках этих сроков Росреестр старается осуществлять оформление сделок. Но есть еще нюанс – к этому добавьте сроки пересылки документов из МФЦ. Это еще два дня. В целом получается, около полутора-двух недель документы оформляются, – рассказала РИА «Новый День» руководитель агентства «Smart.Недвижимость» Анастасия Поддубная. – Раньше были более оперативные сроки. Сейчас приходится ждать. Исключение – электронная регистрация, вот по ней вопросов нет».

Дозвониться до пресс-службы управления на момент выхода публикации РИА «Новый День» не удалось. Но ранее в других регионах Росреестр признавал возникновение технических неполадок и задержки сроков выдачи документов при переходе на ФГИС ЕГРН.

«База федеральная. Если в одном регионе ФГИС ЕГРН не работает, то не работает во всех регионах. Перед подключением Москвы и области Росреестр установил дополнительные серверы для увеличения мощностей, чтобы не было обрушения базы. Но скорее всего, технические проблемы будут, – предупреждали москвичей «Кадастровые инженеры».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

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