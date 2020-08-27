Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на задержку документов в Росреестре – проблему обещали решить

Жители Екатеринбурга и области, которым нужно срочно продать или купить жилье, жалуются на задержки документов в Росреестре. Оформление сделки может затягиваться на 2 недели, проблема существует с начала июля. В ведомстве сообщили, что обращения действительно есть, но они не носят массового характера и всё оперативно решается в индивидуальном порядке.

О проблемах с оформлением сделок купли-продажи, а также о задержке выдачи накладных «Новый День» сообщал в конце июля. Тогда жители Екатеринбурга и риелторы рассказывали, что документы могут «зависнуть» в Росреестре на 2-3 недели. Это создавало проблемы тем, кому нужно срочно переехать. Причина задержек – в том, что управление Росреестра по Свердловской области со 2 июля перешло на учетную систему ФГИС ЕГРН. На эту систему постепенно переходят все региональные управления, свердловское стало 59-м, остальные должны перейти до конца 2020 года. По федеральным нормативам срок оформления документов может составлять 9 рабочих дней. К этому надо прибавить время на пересылку документов от МФЦ, а также возможные технические сбои – получается не менее полутора недель.

За месяц, прошедший с даты публикации, проблему до конца решить не удалось. В адрес РИА «Новый День» поступают жалобы от читателей, которые сообщают: «Бардак продолжается. Документы остаются в Росреестре по несколько недель».

В пресс-службе Росреестра не отрицают, что случаи задержки документов бывают, но они – единичные, считают в ведомстве.

«Еще в начале августа мы создали горячую линию для обращений такого рода, а также мобильную онлайн-форму, которую можно заполнить, и с вами свяжется специалист, – рассказали в Росреестре. – Обращения к нам поступают, но они единичные и по каждому мы решаем проблему с документами. Поэтому если у кого-то есть вопросы, советуем обращаться по указанным номерам».

Горячая линия о сроках готовности документов работает по телефону: 8 (343) 375 40 32. А мобильную форму для связи с Росреестром можно заполнить здесь.

При этом в Росреестре добавляют, что делают все возможное, чтобы вернуться к тем сокращенным срокам, «по которым учетно-регистрационные действия осуществлялись ранее», – три рабочих дня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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