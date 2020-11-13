В МФЦ кончились талоны – за регистрацией недвижимости екатеринбужцев отправляют в область

В Екатеринбурге во всех отделениях МФЦ закончились талоны на оформление сделок с недвижимостью через Росреестр. Ближайшая дата, на которую назначается прием, – 27 ноября. Но чтобы на него попасть, придется ехать в Полевской. Об этом «Новому Дню» рассказала жительница Екатеринбурга Екатерина.

«Мне надо купить квартиру. Я оформляю договор купли-продажи и иду в МФЦ. Мне говорят: талонов нет, вообще нет до 27 числа. А что делать? Отвечают: ночью садитесь и через «Госуслуги» ждете 12 часов. Появляется волшебная кнопка, днем ее нет. Она становится активной после полуночи. Можно поймать талон на 27 число. Это лотерея», – сообщила женщина.

Екатерина добавила, что ей предложили другой вариант – прийти в МФЦ к восьми утра и встать в живую очередь, но получить талон ей не удалось: «Я дальше думаю, что делать. Захожу на сайт Росреестра. Там сказано, что можно зайти на сайт МФЦ и онлайн записаться в любое отделение. Я вчера сидела два часа и смотрела, где есть талоны. Нашла только в Полевском на 26 ноября. Я его взяла, иначе сделка не совершится. Представляете, чтобы подать документы, человек должен из Екатеринбурга поехать в тьмутаракань».

В комментарии «Новому Дню» в пресс-службе МФЦ Свердловской области пояснили, что предварительная регистрация для подачи документов по услугам Росреестра добавляется ежедневно. «Запись на определенную дату возможна только при наличии свободного времени приема. В случае исчерпания лимита времени на прием по предварительной записи данная дата становится недоступной для выбора. Отметим, что донесение дополнительных документов, подача заявлений на прекращение и приостановление государственной регистрации права по инициативе заявителей через офисы МФЦ производится в штатном режиме и возможно без предварительной записи, но с обязательным оформлением талона у администратора, в целях недопущения продажи талонов электронной очереди», – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Росреестра «Новому Дню» рассказали, что зафиксировать факт отсутствия талонов можно только в ходе проверки: «По данным учетной системы, заявления на проведение учетно-регистрационных действий поступают в Управление Росреестра по Свердловской области стабильно. Выявление факта отсутствия талонов в конкретном офисе МФЦ на прием документов от граждан возможно только в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением Росреестра по Свердловской области».

Напомним, летом жители Екатеринбурга и области жаловались на задержку документов в Росреестре – оформление сделки по покупке или продаже жилья затягивалось на две недели.

Екатеринбург, Анна Темрук

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