Росреестр: проблему с задержкой оформления документов удалось решить

Росреестр Свердловской области перешел на новую учетную систему и решил проблему с задержкой оформления документов, из-за чего летом люди неделями не могли завершить сделку купли-продажи недвижимости.

«Мы перешли на ФГИС с июля этого года, надеемся, что никто из наших заявителей не почувствовал этот переход. Все сроки сохраняются, соблюдаются, услуги оказываются в полном объеме», – сообщила сегодня на пресс-конференции замруководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина. Отвечая на вопрос «Нового Дня» о проблеме с задержкой оформления документов, она заметила: «Сроки оказания услуг у нас – в соответствии с 218-м ФЗ, они никогда не нарушались, мы понимаем, что мы несем ответственность за них. На сегодняшний день срок оказания услуг у нас составляет пять рабочих дней».

Напомним, в конце июля в редакцию обратилась жительница Екатеринбурга Оксана: она продала квартиру, но три недели не могла получить ни документы, ни деньги. «Третью неделю документы висят где-то между Росреестром и МФЦ. По словам риелтора, это системная проблема Росреестра. Там таких как я – несколько десятков, если не сотен человек сейчас», – поделилась женщина 30 июля. Аналогичные проблемы были и в других регионах, их связали с переходом Росреестра на учетную систему ФГИС ЕГРН. В конце августа «Новый День» снова поднял вопрос о сроках оформления сделок. Оказалось, ситуация не исправилась, причем Росреестр признал наличие проблемы, но назвал задержки оформления «единичными», не массовыми. Но для обращений с жалобами создали горячую линию по телефону: 8 (343) 375 40 32.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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