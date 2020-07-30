Высокинский взял себе советника с подводной лодки

У главы Екатеринбурга Александра Высокинского появился новый советник – бывший командир второго экипажа атомного подводного крейсера «Екатеринбург» Алексей Григорьев.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, новый советник будет заниматься организационно-аналитическими и общими вопросами.

Напомним, между подводной лодкой и гордумой Екатеринбурга уже 20 лет существуют тесные партнерские отношения. При думе был создан Фонд помощи морякам-подводникам. Он начинал с отправки подшефным экипажам предметов самой первой необходимости – мыла, зубной пасты, теплых одеял и формы. Также фонд регулярно возил на базу моряков в Гаджиево популярных артистов – группы «Чайф», «Смысловые галлюцинации», команду КВН «Уральские пельмени».

К сожалению, в скором времени срок эксплуатации «Екатеринбурга» истекает. В думе надеются, что один из новых поступивших на флот крейсеров получит название, которое будет ассоциироваться с Екатеринбургом, например, «Екатерина Великая».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

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