Подводную лодку «Екатеринбург» скоро спишут. Гордума ищет новый «подшефный» корабль

Подводные лодки Северного флота «Екатеринбург» и «Верхотурье» в достаточно близком будущем могут быть списаны, так как срок их службы истекает. В городской думе решают, как не утратить сложившиеся за последние 20 лет шефские отношения с военными моряками.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» вице-спикер ЕГД Виктор Тестов, точный срок депутатам неизвестен, но есть понимание того, что рано или поздно это произойдет. «Конечно, до нас никто такую информацию заранее не доводит, это компетенция Минобороны. Но срок службы судов такого класса – 30-35 лет, и он скоро истекает, мы как шефы не можем этого не понимать. Уже примерно 20 лет работает фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», мы практически сроднились с экипажем «Екатеринбурга», и не хотелось бы утратить эту традицию. На флот регулярно приходят новые корабли, экипаж «Екатеринбурга» со временем может перейти служить на один из них. И у нас возникла идея: а что, если предложить командующему ВМФ или даже верховному главнокомандующему дать одному из новых крейсеров название, которое будет ассоциироваться с Екатеринбургом, например, «Екатерина Великая», – рассказал Тестов.

Напомним, Фонд помощи морякам-подводникам начинал с отправки подшефным экипажам предметов самой первой необходимости – мыла, зубной пасты, теплых одеял и формы. Затем екатеринбуржцы обеспечили моряков микроавтобусом, оргтехникой, спортинвентарем, тренажерами и многими другими атрибутами комфортной жизни, необходимыми для успешного несения боевой службы в суровых условиях североморья. Апогеем шефской помощи уральцев стал капитальный ремонт и оснащение всем необходимым казармы для подводников, а также строительство двухподъездного пятиэтажного дома для офицеров флота. Также Фонд регулярно возил на базу моряков в Гаджиево популярных артистов – группы «Чайф», «Смысловые галлюцинации», команду КВН «Уральские пельмени».

Фото: e-wiki.org

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

Юлия Савиновских подала жалобу в ЕСПЧ. / Полиция ищет водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся. / Тагильская вода оказалась в два раза непригодней для питья, чем по области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»