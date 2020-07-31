Защита схимонаха Сергия оспорит в суде его штраф за фейк-ньюс

В понедельник, 3 августа, в Верхнепышминском городском суде будет рассмотрена жалоба защиты схимонаха Сергия (Романова) на решение мирового судьи от 7 июля по делу о распространении фейк-ньюс. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание должно начаться в 14-00, судья – Наталья Кипелова.

Напомним, 7 июля схимонах Сергий (в миру – Николай Романов) был признан виновным в распространении недостоверной информации, ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в 90 тысяч рублей. В суде рассматривалось только одно его видеовыступление, где он отрицает коронавирус, хотя таких заявлений в сети много. Сам Николай Романов тогда в суд не явился, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова. Линия защиты строилась на том, что Сергий сам не записывал видео, о котором идет речь, не публиковал его и не давал разрешение на публикацию. По словам адвоката, кто-то из духовных чад заснял проповедь Романова во время церковной службы и выложил ее в интернет.

23 июля Сергия судили по другой статье, но тоже административной – 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Судья признал Николая Романова виновным и присудил ему штраф в размере 18 тысяч рублей. Это решение защита тоже планировала оспорить, но заседание еще не назначено.







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