Новый командир полка ДПС приехал в Екатеринбург из Твери (ФОТО)

В ГИБДД УМВД по Екатеринбургу произошли кадровые изменения. На должность командира полка ДПС назначен подполковник полиции Александр Беляков. Об этом РИА «Новый День» рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, Александр Владимирович начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы. До назначения в столицу Среднего Урала он работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. К исполнению служебных обязанностей подполковник Беляков приступит завтра, 1 августа, а в предстоящий понедельник, 3 августа, новый руководитель полка будет представлен всему личному составу.

«Среди ключевых задач, которые предстоит решать командиру полка, укрепление кадрового звена, активизация мер по комплектованию подразделения, повышение эффективности деятельности нарядов ДПС по снижению аварийности на дорогах, борьбе с преступностью и профилактике правонарушений», – рассказал полковник Горелых.

Напомним, действующий начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков в течение нескольких лет возглавлял УМВД по городу Тверь. Через несколько месяцев после его назначения начальником УМВД по Екатеринбургу стал полковник полиции Игорь Озеров, который прежде занимал должность замначальника УМВД по Тверской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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