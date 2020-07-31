В Свердловской области завтра открывают торговые центры

В Екатеринбурге с завтрашнего дня, 1 августа, открывают торговые центры. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сославшись на статистику по числу выздоровевших и заболевших. Первых больше, чем вторых. «Поэтому я подписал указ об открытии торговых центров с 1 августа. Пока без фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций. Конечно, соблюдение санитарных требований остается обязательным», – сказал губернатор.

Напомним, торговые центры были закрыты с конца марта, когда начали действовать ограничительные меры по нераспространению коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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