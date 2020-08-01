В Екатеринбурге заработали торговые центры (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начали работать торговые центры. Еще накануне на их сайтах появились объявления о скором открытии с предупреждением об ограничениях. Это, напомним, запрет на работу фудкортов и развлекательных зон. Посетителям предлагается держаться на расстоянии друг от друга, носить маску и пользоваться санитайзерами.

Сегодня уже с утра горожане отправились на шопинг, однако, как рассказывают очевидцы, внутри ТРЦ открыты еще не все магазины. Возможно, владельцы и арендаторы площадей просто не успели подготовиться – по традиции, губернатор сообщил об открытии торговых центров с субботы вечером в пятницу. Самые популярные торговые точки – те, что продают одежду, обувь и нижнее белье, они официально были закрыты с конца марта, тогда как технику, украшения, косметику можно было продавать.

Как выглядят торговые центры в первый день открытия, в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

Полсотни человек пришли к полиции вызволять задержанного на митинге в поддержку хабаровчан (ФОТО). / Первого задержанного на акциях протеста отпустили. Он рассказал, как все произошло. / В Екатеринбурге собравшиеся у театра драмы договорились о новой акции протеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»