российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 августа 2020, 17:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге заработали торговые центры (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начали работать торговые центры. Еще накануне на их сайтах появились объявления о скором открытии с предупреждением об ограничениях. Это, напомним, запрет на работу фудкортов и развлекательных зон. Посетителям предлагается держаться на расстоянии друг от друга, носить маску и пользоваться санитайзерами.

Сегодня уже с утра горожане отправились на шопинг, однако, как рассказывают очевидцы, внутри ТРЦ открыты еще не все магазины. Возможно, владельцы и арендаторы площадей просто не успели подготовиться – по традиции, губернатор сообщил об открытии торговых центров с субботы вечером в пятницу. Самые популярные торговые точки – те, что продают одежду, обувь и нижнее белье, они официально были закрыты с конца марта, тогда как технику, украшения, косметику можно было продавать.

Как выглядят торговые центры в первый день открытия, в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

Полсотни человек пришли к полиции вызволять задержанного на митинге в поддержку хабаровчан (ФОТО). / Первого задержанного на акциях протеста отпустили. Он рассказал, как все произошло. / В Екатеринбурге собравшиеся у театра драмы договорились о новой акции протеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Свердловской области завтра открывают торговые центры

Метки / Самоизоляция

Одни боятся открыть торговые центры, другие возвращают плановую медпомощь: как регионы выходят из коронавирусного карантина

Власти отменили массовые празднования Курбан-байрама из-за коронавируса

Куйвашев объяснил, почему не разрешает открытие торговых центров

Росгвардия будет проверять маски у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге

Марафон «Европа – Азия» в Екатеринбурге отменен

Свердловские депутаты готовы отменить региональные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Уральцы Куйвашеву: «Бред – каждую неделю продлевать ограничения без борьбы с короной»

Губернатор Куйвашев снова нарушил введенный им же масочный режим (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика, Самоизоляция,