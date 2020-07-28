Куйвашев объяснил, почему не разрешает открытие торговых центров

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал подписчикам в Instagram, почему в Свердловской области уже четыре месяца не работают торговые центры. Он заявил, что у него нет цели усугубить положение бизнеса, но снять ограничения с ТРЦ он «не имеет права».

«Ограничения на работу торговых центров в условиях распространения Covid-19 были введены многими регионами, и сегодня, по информации Российского совета торговых центров, закрытыми остаются около 10% ТЦ в регионах. Речь идет, конечно, не только о Екатеринбурге. Только вчера, например, были сняты ограничения на работу торговых центров в Санкт-Петербурге (с их 168 заболевшими за сутки) и в Перми (73 выявленных за сутки), позавчера – в Нижнем Новгороде (163 выявленных случая). К сожалению, фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не можем допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями. Вы и сами видите, как сегодня многие люди относятся к мерам профилактики инфекции, и создавать дополнительные точки притяжения – не самая хорошая идея», – написал Куйвашев.

Добавим, что в Свердловской области торговые центры остаются закрытыми с 28 марта до особого распоряжения губернатора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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