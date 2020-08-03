Главный пульмонолог рассказал, стоит ли переболевшим Covid-19 сдавать плазму

Главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко рассказал «Новому Дню», стоит ли переболевшим коронавирусной инфекцией становиться донорами плазмы крови, которую используют для лечения больных Covid-19.

«Для этого нужно быть абсолютно здоровым, не иметь хронических заболеваний, иметь отрицательные анализы по ВИЧ и гепатиту. Это первое. Второе – у человека должен сформироваться напряженный иммунитет. То есть уровень защитных антител после коронавирусной инфекции – имунноглобулин G (IgG) – должен иметь высокий титр. Чем выше, тем плазма в большей степени может быть лечебной. Как правило, у тех, кто перенес среднетяжелую или тяжелую форму, титр больше, а у бессимптомных он появляется, но кратковременно, быстро исчезает», – рассказал собеседник «Нового Дня» в интервью агентству.

По словам Игоря Лещенко, строго научных доказательств по применению плазмы до сих пор нет. «Да, это есть в рекомендациях [по лечению больных коронавирусом], но ряд международных исследований показал, что лечебного эффекта не наблюдалось», – объяснил специалист минздрава.

Полную версию интервью «Нового Дня» с главным специалистом-пульмонологом министерства здравоохранения Свердловской области, доктором медицинских наук Игорем Лещенко, читайте в ближайшее время в ленте агентства.

Ранее «Новый День» сообщал, что только около 130 тысяч из почти 18 тысяч переболевших коронавирусом стали донорами плазмы. Об этом нам сообщили в областной станции переливания крови.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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