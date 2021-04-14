Главный инфекционист Минобороны: антиковидная плазма от привитых эффективнее плазмы переболевших

Главный инфекционист Министерства обороны РФ, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Константин Жданов рассказал об опыте военных медиков в лечении тяжелых пациентов с коронавирусом плазмой, взятой у переболевших Covid-19 доноров. «Вы все прекрасно знаете, что гипериммунную плазму переболевших мы используем для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Сразу хочу сказать, что мы получили: мы не получили никакого клинического эффекта. Но это была несистемная терапия. У нас не было групп сравнения. Но на пять дней становилась быстрее отрицательная ПЦР-реакция – вот это мы четко получили. Поскольку антиковидная плазма переболевших содержит биологически активные вещества, после того как ее переливали, очень нередко развивались побочные эффекты. И когда мы назначали плазму тяжелым больным, она если и оказывала действие, то чисто как заместительная терапия – если бы была просто плазма», – сообщил он, выступая на форуме «Здравоохранения Урала» в Екатеринбурге.

Однако, по словам Жданова, потенциально эффективной может быть плазма тех, кто прошел вакцинацию. «Вы, наверно, слышали – кто-то, не знаю кто, сказал, что после вакцинации титр вируснейтрализующих антител гораздо выше, чем у переболевших. Теперь мы лечим больных новой коронавирусной инфекцией плазмой от доноров, которые перенесли вакцинацию «Спутником V». Я вам хочу сказать, что несколько человек показали очень хорошие результаты. Я пока к этому очень осторожно отношусь, но эффект есть», – добавил он.

Напомним, в Свердловской области лечение плазмой было признано не совсем эффективным. К осени прошлого года было заготовлено 120 литров, перелито – 87 л плазмы. «Эффективность лечения плазмой – 40-50%», – говорили «Новому Дню» в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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