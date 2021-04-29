На Урале начали брать антиковидную плазму у привитых доноров

В Свердловской области начали принимать антиковидную плазму у доноров, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом «Новому Дню» сообщили на Областной станции переливания крови. Кроме того, плазму продолжают брать и у тех, кто переболел. Однако медики уточняют, что материал от привитых – более высокого качества, чем от тех, кто перенес инфекцию. «Мы продолжаем заготовку антиковидной плазмы по потребностям больниц. Среди доноров есть и вакцинировавшиеся. У многих хороший иммунный ответ, хороший уровень антител», – пояснили агентству на станции.

«Лечение пациентов с помощью плазмы переболевших Covid-19 пациентов продолжается. Кровь сдали свыше 300 человек. Заявки лечебных учреждений выполняются на 100%», – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области.

Напомним, ранее главный инфекционист Министерства обороны РФ, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Константин Жданов рассказал, что применение плазмы от переболевших не всегда эффективно, а иногда и дает побочные эффекты. В отличие от применения плазмы от тех, кто прошел вакцинацию. «Вы, наверно, слышали – кто-то, не знаю кто, сказал, что после вакцинации титр вируснейтрализующих антител гораздо выше, чем у переболевших. Теперь мы лечим больных новой коронавирусной инфекцией плазмой от доноров, которые перенесли вакцинацию «Спутником V». Я вам хочу сказать, что несколько человек показали очень хорошие результаты. Я пока к этому очень осторожно отношусь, но эффект есть», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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