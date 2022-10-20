На Урале упал спрос на антиковидную плазму

В Свердловской области практически не востребована плазма от переболевших коронавирусом доноров. Об этом «Новому Дню» рассказали на Областной станции переливания крови. «В месяц медучреждения региона запрашивают примерно 3 литра», – сообщили агентству.

В медучреждении объяснили это тем, что курсирующий сейчас штамм коронавируса приводит к меньшему числу госпитализаций, и пациентов с тяжелым течением болезни стало меньше, поэтому и спрос на терапию такого рода ниже.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»