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Четверг, 20 октября 2022, 17:58 мск

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На Урале упал спрос на антиковидную плазму

В Свердловской области практически не востребована плазма от переболевших коронавирусом доноров. Об этом «Новому Дню» рассказали на Областной станции переливания крови. «В месяц медучреждения региона запрашивают примерно 3 литра», – сообщили агентству.

В медучреждении объяснили это тем, что курсирующий сейчас штамм коронавируса приводит к меньшему числу госпитализаций, и пациентов с тяжелым течением болезни стало меньше, поэтому и спрос на терапию такого рода ниже.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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