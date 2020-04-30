Первому пациенту с Covid-19 перелили плазму выздоровевшего от коронавируса – врачи ждут новых доноров

В Екатеринбурге впервые пациенту с коронаврусом нового типа перелили плазму выздоровевшего человека – она содержит антитела к Covid-19. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Областной станции переливания крови. При этом донор сдал плазму в начале недели, за пару дней кровь проверили на инфекции и наличие патогенов, убедившись, что переливание безопасно.

«Сама по себе методика капельного введения компонентов крови и сывороток не нова. Такой метод называется пассивной иммунизацией. Опасность может быть только в индивидуальных реакциях на белок. Чтобы обезопасить реципиента, патоген-редуцированную антиковидную плазму сначала проверили на совместимость в пробирке – «ин витро», затем делали биопробу: трижды с перерывами вводили малыми дозами и наблюдали за состоянием пациента. Поскольку нежелательной реакции не было, ввели весь объем плазмы – 200-300 мл, капельно. Процедура заняла два часа», – сообщили там.

«Подопытным» стал пациент ГКБ № 40. Сотрудники больницы рассказали, что методика войдет в комплекс лечения пациентов с коронавирусом. «Метод опробован и теперь будет применяться для лечения больных, у которых есть показания», – пояснил завотделением инфекционной реанимации ГКБ № 40 Дмитрий Бельский.

Доноров, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, ждут на областной станции переливания крови. Один донор может предоставить плазму для одного-трех пациентов. Чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены. Сдать плазму можно спустя 14 дней после выздоровления от коронавирусной инфекции. У добровольцев не должно быть противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также хронических заболеваний. Обязательным является обследование на ВИЧ, гепатиты В и С. Принять окончательное решение о возможности донации может только врач-трансфузиолог. «Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. Получить эти антитела искусственным путем невозможно, только переболевший и выздоровевший человек может стать донором плазмы и помочь больным пациентам», – отметил главный врач областной станции переливания крови Александр Орлов.

Сдать плазму с антителами можно в Екатеринбурге на станции переливания крови на улице Пальмиро Тольятти, 8. «О желании стать донором необходимо сообщить по телефону: (343) 233-46-61 или по почте plasmacovid@yandex.ru», – предупредили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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