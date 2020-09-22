Больным коронавирусом перелили 87 литров антиковидной плазмы. Но помогло не всем

В Свердловской области с конца весны применяется переливание плазмы крови от переболевших Covid-19 тем, кто переносит заболевание в тяжелых формах.

Как уже писал «Новый День», доноров принимают на областной станции переливания крови. Важны высокие титры антител у полностью выздоровевших. Но массовой кампания по заготовке плазмы не стала. Несколько пациентов, перенесших Covid-19, сообщили агентству, что медики не рассказывали им о том, что можно сдавать плазму, где и как это сделать.

Впрочем, потока желающих на станции переливания и не ждут. «Доноров принимаем, но не в таком количестве, как раньше. Вызываем по мере необходимости из числа наших доноров у кого при обследовании был хороший титр – из числа наших доноров, поскольку обследуем их всех», – рассказали «Новому Дню» в Свердловской областной станции переливания крови.

В оперштабе региона агентству пояснили, что на Среднем Урале было заготовлено 120 литров антиковидной плазмы, а перелито из этого объема – 87 литров. Всего метод лечения с помощью переливания применили более чем к 200 пациентам. Однако он не был высокоэффективным. «Переливание востребовано, заготовка продолжается, запас создан, эффективность лечения плазмой – 40-50%», – уточнили в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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