Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей из группы риска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 10 августа режим самоизоляции для людей старше 65 лет и свердловчан с хроническими заболеваниями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ за номером 425 опубликован на региональном портале правовой информации.

Напомним, с 1 августа губернатор разрешил открыться торговым центрам. Сегодня в оперштабе сообщили, что в Свердловской области второй день подряд число выявленных зараженных коронавирусом меньше 200 человек. На утро 3 августа инфицированы еще 196 свердловчан. Таким образом, с начала распространения коронавируса на Урале диагноз подтвержден у 21 179 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

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