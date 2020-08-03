От коронавируса в Свердловской области умерли 285 человек

В Свердловской области второй день подряд число выявленных зараженных коронавирусом меньше 200 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

На утро 3 августа инфицированы еще 196 свердловчан. Таким образом, с начала распространения коронавируса на Урале диагноз подтвержден у 21 179 человек.

За последние сутки умерли еще четыре пациента с Covid-19. Общее число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 285.

На утро 3 августа выписаны из больниц 107 человек. Всего в регионе выздоровели 17 941 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

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