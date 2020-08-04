В заксобрании завершилась весенняя сессия

Сегодня депутаты заксобрания Свердловской области собрались на последнее в весенней сессии заседание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», день они провели плодотворно: в частности, передали областному минздраву полномочия управления здравоохранения Екатеринбурга, а также отменили областные штрафы за нарушение режима самоизоляции, так как «этот закон уже выполнил свою миссию».

В то же время спикер Людмила Бабушкина заявила, что депутаты будут продолжать работать – в частности, проводить мониторинг регионального законодательства по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов. «Будем готовиться к принятию бюджета 2021 года. С 15 сентября начинаются согласительные процедуры в областном министерстве финансов», – добавила она.

Следующее очередное заседание заксо состоится 13 октября, а значит, в середине сентября начнется работа комитетов, комиссий, рабочих групп.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

Новый мост в ЦПКиО со стороны улицы Щорса может обойтись в 60 миллионов рублей (ФОТО). / «Зонирование парка на сегодня примерное есть», – мэр Высокинский о концепции ЦПКиО имени Маяковского (ФОТО). / Замначальника районной администрации проверил, как меняют трубы на Юго-Западе (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»