Госпиталь в «Экспо» больше не принимает больных Covid-19: его отдадут Центру медицины катастроф

Мобильный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» больше не принимает больных коронавирусом. Сейчас там долечивают пациентов, после чего модуль свернут и перевезут на территорию Центра медицины катастроф.

«Мы от него не будем отказываться, это разработка для использования в ЧС. Но сейчас нет необходимости в койках, больных коронавирусом этот модуль принимать прекратит. Когда долечатся те пациенты, которые сейчас там находятся, модуль разместят на площадке центра медицины катастроф. Если понадобится его развернуть снова, это сделаем. Тем более что прошел проверку боем», – рассказал на брифинге после заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, инфекционный модуль на 50 коек начал принимать больных коронавирусом в июле, когда рост заболеваемости приближался к 300 случаям в сутки. На мобильный комплекс власти потратили 190 млн рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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