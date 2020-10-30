Мобильный госпиталь из «Екатеринбург-Экспо» не планируют использовать для лечения больных Covid-19

Свердловские власти не планируют использовать мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, несмотря на складывающийся дефицит мест в ковидариях. Об этом «Новому Дню» сообщили в ответ на запрос в оперштабе региона.

«Медицинский многофункциональный модуль в настоящее время, как и планировалось, монтируется на площадке Территориального центра медицины катастроф. Он рассчитан на круглогодичное использование: для размещения раненых и больных, пострадавших при ЧС, для временного размещения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лишившихся жилья. При необходимости может быть использован для размещения граждан с подозрением на заражение инфекционными заболеваниями», – сказали там.

Напомним, на мобильный госпиталь, который во время первой волны коронавируса развернули в «Екатеринбург-Экспо» власти потратили 190 млн рублей. При этом долгое время он простоял пустым – инфекционный модуль начал принимать больных коронавирусом в июле, когда в регионе отмечались пиковые значения по суточной заболеваемости.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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