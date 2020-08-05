Организаторам всероссийского голосования повысят премии и раздадут благодарности

На следующей неделе члены территориальных и участковых избиркомов Свердловской области, работавшие в условиях опасности заражения Covid-19 на Всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, наконец получат обещанные выплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос обсуждался сегодня на заседании областного избиркома. Его председатель Владимир Русинов сообщил коллегам, что сейчас как раз формируется финансовая отчетность по плебисциту, и выяснилось, что появилась возможность несколько увеличить эти суммы. При проведении голосования удалось сэкономить более 100 млн рублей. В связи с этим участники УИК получат не по 5 тысяч рублей, а по 8-9 тысяч. Зампредседателя ИКСО Елена Клименко уточнила, что сумма еще обсуждается с минфином, но, вероятно, примерно столько же получат и члены ТИК. Напомним, ранее предполагалось, что члены УИК получат по 5 тысяч рублей, а ТИК – по 3 тысячи.

Кроме того, 356 организаторов Всероссийского голосования в Свердловской области поощрят нематериально: 8 человек получат почетный знак ЦИК, остальные – почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Отметим, что член ИКСО от КПРФ Сергей Голубев заподозрил, что в списке награжденных будет «перекос» в пользу сотрудников избиркомов «из одной партии». Ему обещали показать список награжденных с их партийной принадлежностью.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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