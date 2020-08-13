В Екатеринбурге появился стрит-арт в поддержку протестов в Белоруссии

Уличный художник Егор Холтов создал в Екатеринбурге стрит-арт, посвященный протестам в Белоруссии. Он изобразил белый флаг с красной полосой, который используют участники протеста (официальный флаг республики с 1991 по 1995 годы), на котором полоса переходит в кардиограмму.

«Живи Беларусь! Хотел написать какуюнить пафосную чушь типа «наши сердца бьются с тобой» но это лишнее, все и так все понимают», – прокомментировал свою работу художник в Instagram. Стрит-арт был выполнен в рамках партизанского фестиваля «Карт Бланш», который проходит в Екатеринбурге в эти дни.

Напомним, в Белоруссии четвертый день идут массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые в очередной раз выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные выходят на улицы, перекрывают дороги, призывают к масштабной забастовке. При разгоне протестующих силовики действуют очень жестко – они избивают людей, применяют светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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