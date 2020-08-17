В центре Екатеринбурга появилось изображение Лукашенко с «кровавой» дубинкой (ФОТО)

В Екатеринбурге появилось еще одно политическое граффити, посвященное протестам в Белоруссии. На улице Шейнкмана петербургский художник Loketski изобразил портрет президента Александра Лукашенко, прикрепив рядом настоящую полицейскую дубинку. Работа называется «Ноль без палочки» и создана в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш».

«В чувстве глубокой солидарности со своими близкими, друзьями и подругами из прекрасной Беларуси – страны, достойной лучшего будущего. Беларусь, мы с тобой!» – прокомментировал автор создание арт-объекта.

Ранее в поддержку белорусских протестующих высказался еще один участник фестиваля – Егор Холтов. Он обыграл красно-белый флаг, который используют демонстранты, как кардиограмму и оставил подпись «Живи, Беларусь!».

Напомним, в Белоруссии уже неделю идут уличные протесты после выборов президента страны. Демонстранты отказываются признавать очередную победу Александра Лукашенко и требуют перевыборов. В первые дни силовики с жестокостью подавляли стихийные митинги. Против людей применялись резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы, задержанных сильно избивали. В минувшее воскресенье в Минске впервые прошел многотысячный митинг сторонников Лукашенко. Спустя несколько часов оппоненты действующего президента устроили еще более массовую акцию, на которой, по разным оценкам собралось, до 200 тысяч белорусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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