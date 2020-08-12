Более 1000 задержанных и десятки пострадавших – итоги третьей ночи протестов в Белоруссии

В Белоруссии в третью ночь протестов против результатов выборов президента были задержаны более 1000 человек, свыше 50 пострадали, следует из официальных данных МВД и Минздрава республики.

По информации правоохранителей, «очаговые сборы граждан» минувшей ночью отмечались в 25 городах. МВД сообщает о пяти умышленных наездах автомобилей на силовиков. В Минске и некоторых других крупных городах зафиксированы «отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка», отметили в ведомстве.

В результате противоправных действий пострадали «14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторые из них госпитализированы», говорится в сообщении. Возбуждено 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По данным Минздрава, минувшей ночью в медучреждения страны был госпитализирован 51 человек. У пострадавших в результате жестоких действий силовиков травмы конечностей, грудной клетки, живота, ушибы. «Нескольким пациентам потребовались операции. Состояние их стабилизировано», – сообщает ведомство, отмечая, что «погибших и пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет».

Протесты против итогов выборов президента продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Они начались после объявления предварительных официальных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

При разгоне протестующих силовики избивают людей, применяют светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, дубинки. За три дня протестов задержаны более 6 тыс. человек, возбуждено около 40 уголовное дело о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

Минск, Наталья Петрова

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