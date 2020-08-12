МВД Белоруссии: милиция в Бресте стреляла в протестующих на поражение

Милиция стреляла в протестующих в Бресте боевыми патронами, признало МВД Белоруссии. В результате ранение получил одни человек. Речь идет о столкновениях участников протестов с силовиками в ночь на 12 июня.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках, – говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой в телеграме. – Предупредительные выстрелы вверх их не остановили». Поэтому «для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», отметила она, указав, что «один из нападавших ранен».

Стоит отметить, что изначально в сообщении говорилось, что милиция применила «табельное оружие», позже пост был изменен – из него пропало слово «табельное».

По данным главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса, за три дня – с 9 по 11 августа, когда в городе прошли массовые протесты против результатов президентских выборов и столкновения демонстрантов с силовиками, в скорую помощь и больницы Бреста обратились около 100 человек с различными травмами, 23 из них госпитализированы. Об этом сообщает издание tut.by.

Напомним, в Белоруссии в третью ночь протестов были задержаны более 1000 человек, 51 пострадал – таковые официальные данные МВД и Минздрава республики.

Всего за три дня протестов в Белоруссии задержаны более 6 тыс. человек, возбуждено около 40 уголовных дел о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

Протесты против итогов выборов президента продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Они начались после объявления предварительных официальных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%. При разгоне протестующих силовики действуют очень жестко – они избивают людей, применяют светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 12.08.20

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