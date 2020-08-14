Избирком посчитал деньги, потраченные на конституционный плебисцит

На организацию и проведение Всероссийского голосования по поправкам к Конституции в Свердловской области было потрачено 395 млн 130 тысяч 785 рублей, выделенных из федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом отчитался сегодня на заседании областного избиркома его председатель Владимир Русинов. Более 82% этих средств, или 324,7 млн рублей, пошли на вознаграждение членам участковых и территориальных избиркомов. Более 40,5 млн рублей были заплачены гражданам, с которыми у избиркомов были заключены гражданско-правовые договоры, в том числе – на транспортные услуги, работу в пунктах приема заявлений, уборку, техническое обслуживание оборудования. Также средства были потрачены на печать бюллетеней и на связь. Около 1 млн рублей удалось сэкономить. Владимир Русинов объяснил это тем, что кто-то из членов нижестоящих комиссий в эти дни не работал – болел, был в отпуске, сидел с ребенком. «Были и отказы, но совсем немного», – уточнил он. Кроме того, комиссия не стала печатать раздаточный материал – главным образом из-за того, что «зашли в кампанию с одной датой голосования, а вышли – с другой».

Отметим, в эту сумму не входит стоимость использованных на голосовании средств индивидуальной защиты. В аппарате облизибиркома «Новому Дню» пояснили, что средства на их закупку поступили из федерального бюджета в областной, и главным распорядителем в данном случае было управление делами губернатора и правительства Свердловской области, а не избирком. Напомним, там шла речь примерно о 200 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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