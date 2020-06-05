Защита от коронавируса во время голосования обойдется в «пару сотен миллионов»

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов рассказал, в какую сумму обойдется защита избирателей от коронавируса во время голосования по поправкам в Конституцию 25 июня – 1 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Русинов назвал сумму в «пару сотен миллионов». Эти средства выделены из федерального бюджета. На них будут закуплены пакеты со средствами индивидуальной защиты для каждого избирателя – маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. Все это будет применяться для надомного голосования, голосования на избирательных участках и голосования в шатрах на придомовых территориях.

Дистанционного голосования, которое позволило бы сэкономить на этом, в регионе не будет. Владимир Русинов объяснил это тем, что глава ЦИК Элла Памфилова сразу сказала, что электронное голосование состоится в двух-трех регионах, и, когда власти Свердловской области узнали, что претенденты уже есть, «актуальность этого для Свердловской области ушла». Напомним, ранее политологи высказали мнение, что голосование «по старинке» гораздо выгоднее для губернаторов, так как проще достичь нужного результата.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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