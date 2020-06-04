Свердловчане не будут голосовать по поправкам дистанционно, несмотря на рост заболеваемости Covid-19

Сегодня вечером Центризибрком утвердит перечень регионов, в которых голосование по поправкам в Конституцию будет проходить не только офлайн, но и дистанционно, с использованием интернета. По данным федеральных СМИ, заявки подали пять регионов, но Свердловской области среди них нет. И, по мнению опрошенных «Новым Днем» экспертов, подавать такую заявку региональным властям было просто невыгодно.

С точки зрения рядового екатеринбуржца, сегодняшняя ситуация с коронавирусом в регионе отнюдь не вдохновляет на посещение избирательных участков. За последние две недели число выявленных случаев удвоилось и перевалило за 6 тысяч. Смягчить ограничительные меры для предпринимателей губернатор Евгений Куйвашев не готов. В этих условиях голосование через интернет могло бы стать для части электората достаточно привлекательной формой волеизъявления, особенно в Екатеринбурге, где интернетом пользуются практически все, а протестные настроения традиционно высоки. Однако эксперты считают, что время электронного голосования еще не пришло.

Политолог Сергей Мошкин полагает, что традиционные способы голосования удобны властям не только с технической, но и с технологической точки зрения. «Так им гораздо проще пойти по варианту традиционного принуждения. Когда люди голосуют где-то на улице, в палатках, их гораздо проще проконтролировать, чем в интернете. Педагоги уже начали обращаться к родителям своих учеников с просьбой прийти. Все будет, как в прошлый раз», – считает он. И поясняет, почему региональные власти будут всеми силами повышать явку: «Низкая явка будет значить, что губернатор недоработал, не понял и не осознал важности момента. Конечно, губернаторы боятся. Каждый регион будет отчитываться, его будут сравнивать с другими, прежде всего – с соседями по федеральному округу, и губернаторы это знают».

По мнению политтехнолога Андрея Перлы, сама идея электронного голосования породила «проблемы, которые интересно обсуждать с друзьями за чашкой кофе» – но не более того. «Сейчас дистанционное или электронное голосование – нечто в стадии эксперимента. Для региональных властей то, что его нет – одной головной болью меньше. Но при этом для организаторов очень выгодны все информационные поводы, связанные с голосованием, даже негативные, потому что «все хорошо, кроме некролога». Чем больше люди об этом спорят, тем больше интерес к вопросу и шансы, что они придут и хоть как-то да проголосуют. Кошмар для губернаторов – это не массовое голосование против, для которого нет никаких предпосылок, а низкая явка», – считает Перла.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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