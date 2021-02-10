На Урале ждут от ЦИКа описания технических условий для электронного голосования на выборах

В ближайшее время в регионы поступят письма из Центризбиркома, в которых будут изложены все требования и технические условия для подачи заявки на проведение электронного голосования на выборах в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании свердловского избиркома его председатель Владимир Русинов, отвечая на вопрос члена комиссии от КПРФ Сергея Голубева. «Как только получим, я вас проинформирую, и исходя из этого будем смотреть, что дальше», – сказал Русинов.

Напомним, 3 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в шести регионах, включая Москву, на выборах в Госдуму в 2021 году пройдет онлайн-голосование. «Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года наряду с традиционным голосованием пройдет в шести регионах, в том числе в Москве… В ближайшее время начнется сбор заявок от субъектов Российской Федерации, которые считают, что они готовы (к проведению онлайн-голосования, – прим. ред.)», – сказала она.

Добавим, прошлым летом, когда проходило голосование по поправкам к Конституции, Свердловская область не вошла в число регионов, где было организовано электронное голосование.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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