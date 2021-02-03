Онлайн и трехдневное голосование: глава ЦИК рассказала, как пройдут выборы в Госдуму

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в шести регионах, включая Москву, на выборах в Госдуму в 2021 году пройдет онлайн-голосование, а сами выборы с большой долей вероятности будут длиться 3 дня. Такое заявление руководитель ЦИК сделала на заседании Центральной избирательной комиссии.

«Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года наряду с традиционным голосованием пройдет в шести регионах, в том числе в Москве… В ближайшее время начнется сбор заявок от субъектов Российской Федерации, которые считают, что они готовы (к проведению онлайн-голосования – прим. ред.)», – сказала Памфилова.

По ее словам, электронное голосование в Москве будут проводить на своей платформе, а в остальных регионах – на федеральной платформе на базе «Госуслуг», которая разрабатывается ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом». Порядок дистанционного голосования во всех регионах будет единым, подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что число регионов, в которых пройдет онлайн-голосование, уже окончательно утверждено и никаких изменений в 2021 году вноситься не будет.

Кроме того, Памфилова заявила о большой вероятности того, что выборы в сентябре 2021 года пройдут в течение трех дней. По ее словам, ЦИК должен быть к этому готов.

«Вероятность (трехдневного голосования – прим. ред.) очень высокая с учетом того, как мы видим, в том числе хоть (ситуация с заболеваемостью Covid-19) идет на улучшение, на спад, но никто не отменял мер санитарной безопасности… Еще не скоро, когда мы откажемся от масок и прочего», – цитирует руководителя Центризбиркома ТАСС. В любом случае мы должны быть к этому (выборам в течение трех дней – прим. ред.) готовы», – добавила она.

Памфилова также сообщила, что до 30 мая, пока проходят выборы и довыборы в регионах, будет применяться временный порядок проведения многодневного голосования, а к единому дню голосования будет выработан «постоянный документ о порядке проведения многодневного голосования».

Помимо этого, глава Центризбиркома анонсировала масштабное обучение всех участников избирательного процесса. Так, 25 февраля, по ее словам, стартует обучение политических партий. «В частности, будет представлен функционал личного кабинета политических партий на Едином портале госуслуг, в том числе по электронному сбору подписей в поддержку своего выдвижения на региональных выборах», – рассказала Памфилова.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России должны пройти выборы в Госдуму, а также выборные кампании регионального и муниципального уровней. В частности, избирателям предстоит выбрать глав восьми регионов (еще трех руководителей субъектов РФ будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Напомним, впервые дистанционное электронное голосование через портал «Госуслуги» было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В прошлом году этот механизм использовали на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях, а также на довыборах муниципальных депутатов в Москве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.02.21

Зеленский приказал арестовать все активы бизнес-империи Медведчука. / Кандидат в мэры Екатеринбурга пришел на собеседование с оружием (ВИДЕО). / Снег к урожаю, игорный бизнес и департамент по ответам: как кандидаты в мэры предлагают улучшить жизнь в Екатеринбурге. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»