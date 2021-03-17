ЦИК изучит 9 из 11 заявок регионов на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

На проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в 2021 году помимо Москвы подали заявки еще 11 регионов. Центризбирком подробно проработает заявки из 9 регионов. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

«В настоящее время есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться. Это те субъекты, где проводился ДЭГ, это Курская область, Нижегородская область, Ярославская область. Кроме них, это Республика Бурятия, Республика Северная Осетия – Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская область и город Севастополь», – рассказала глава ЦИК, добавив, что заявку также подавал Санкт-Петербург, но позднее отозвал ее.

Памфилова также сообщила, что заявки на онлайн-голосование от двух регионов – Воронежской области и Удмуртии – заморожены, сославшись на то, что «там пока ситуация и позиции разных сторон непонятны».

Что касается заявки Петербурга, то, по словам главы ЦИК, горизбирком Северной столицы «погорячился». «Выяснилось, что у них даже нет «Мобильного избирателя»», – пояснила Памфилова.

Ранее руководитель Центризбиркома сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах страны, включая Москву. При этом в столице электронное голосование будет организовано на платформе, которую создала мэрия, а для других субъектов РФ такие площадки разработали ЦИК и Минцифры.

По данным ЦИК, в России перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет два тестирования системы электронного голосования. Первое намечено на май, второе – ближе к августу: оно пройдет именно в тех регионах, где будет разрешено организовать ДЭГ на выборах.

Сегодня стало известно, что первое тестовое дистанционное электронное голосование состоится 12-14 мая. «Нас все спрашивают, какие будут вопросы на тестовом голосовании. Вопросы будут абсолютно нейтральные, ничего сверхъестественного, выходящего за рамки логики избирательной кампании», – рассказала Памфилова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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