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Пятница, 19 февраля 2021, 15:13 мск

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ЦИК объявил о двойном тестировании системы электронного голосования

В России перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет два тестирования системы электронного голосования. Первое запланировано на май, второе – ближе к августу.

Предполагается, что второе тестирование системы электронного голосования пройдет именно в тех регионах, где будет разрешено организовать его на выборах, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, тестирование должно подтвердить готовность как самой системы, так и шести регионов к выборам, которые пройдут 19 сентября.

О том, что регионов будет шесть, включая Москву, в начале февраля журналистам сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. При этом в столице электронное голосование пройдет на платформе, которую создала мэрия, а для других субъектов РФ такие площадки разработали ЦИК и Минцифры.

Москва, Татьяна Дорофеева

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