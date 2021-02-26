«Мы еще в состоянии пандемии...» ЦИК готовится к многодневному голосованию на выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с политологами в пятницу, 26 февраля, вновь заявила об очень высокой вероятности того, что на выборах в сентябре «будет применяться трехдневное голосование». «Мы еще не вышли из состояния пандемии, вы все это видите», – подчеркнула она.

По словам руководителя ЦИК, решение о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму комиссия примет после их назначения президентом РФ в июне.

«После того как в соответствии с указом президента будет объявлен старт избирательной кампании (это должно произойти с 31 мая по 20 июня и плюс пять дней на объявление), у нас еще 10 дней есть после объявления на то, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования», – цитирует Памфилову ТАСС.

По ее словам, до этого времени ЦИК будет наблюдать за ситуацией, и уже после назначения выборов утвердит порядок голосования. «То есть это будет один день, два дня или три дня (голосования)», – сказала Памфилова. По ее словам, организаторы выборов должны быть к этому готовы и подготовить уже не временный, а постоянный порядок такого голосования с учетом опыта регионов и предложений экспертов.

Глава ЦИК также сообщила, что голосования на придомовых территориях больше не будет. «Избирательный процесс будет проводиться традиционно на участках, на дому. В отдельных случаях (в труднодоступных территориях) может быть организовано выездное голосование», – отметила Памфилова.

Также она заявила, что на выборах в сентябре видеонаблюдением будет охвачено более 80% от общего числа избирательных участков.

Кроме того, добавила Памфилова, ЦИК будет рекомендовать регионам использовать на выборах отдельные от другой документации сейфы для хранения бюллетеней. «В течение трех дней голосования они должны быть в поле зрения видеокамер», – подчеркнула она.

Напомним, 3 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила на заседании комиссии, что в шести регионах, включая Москву, на выборах в Госдуму в 2021 году пройдет онлайн-голосование, а сами выборы с большой долей вероятности будут длиться 3 дня. Она также сообщила, что до 30 мая, пока проходят выборы и довыборы в регионах, будет применяться утвержденный в декабре 2020 года временный порядок проведения многодневного голосования, а к единому дню голосования будет выработан «постоянный документ о порядке проведения многодневного голосования».

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России должны пройти выборы в Госдуму, а также выборные кампании регионального и муниципального уровней. В частности, избирателям предстоит выбрать глав восьми регионов (еще трех руководителей субъектов РФ будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.02.21

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