Число инфицированных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 6 тысяч

В Свердловской области число инфицированных коронавирусом с начала распространения Covid-19 превысило 6 тысяч – в регионе, по последним данным, зарегистрировано 6 024 заражения. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Там рассказали, что за последние сутки в Свердловской области диагноз подтвердился у 292 человек. Это рекордный суточный показатель для региона, напоминает «Новый День».

От коронавируса умерли еще двое – всего инфекция унесла жизни 31 человека в Свердловской области.

Число выздоровевших за последние сутки на Среднем Урале – 173.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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