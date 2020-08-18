Роспотребнадзор не рекомендует родителям надевать на ребенка защитную маску при посещении школы

В предстоящем учебном году детей не будут заставлять носить маски в школе, но такое решение могут принять родители, которые боятся за здоровье детей. Однако санитарные врачи не рекомендуют выдавать школьникам маски, поскольку они затрудняют дыхание, уровень кислорода в мозгу падает и это может негативно сказаться на усвоении школьной программы.

Напомним, ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что в школах маски и перчатки будут обязаны носить только сотрудники пищеблоков. Ни учителей, ни учеников никто не обязывает находиться в школе в средствах индивидуальной защиты. Тем не менее, за родителями сохраняется право выдавать маски детям по своей личной инициативе – никто не запрещает приходить в СИЗах на уроки.

Но специалисты Роспотребнадзора не советуют надевать детям маски.

«Когда у вас в классе собирается 25-30 учеников, в маске [учителю] работать тяжело, а ребенку тем более. Ребенок подвижен, это его обычная физиологическое состояние – когда он на переменах бегает, прыгает, играет. И пока речи о том, чтобы дети носили маски, не идет. Это затрудняет дыхание, а дыхание обеспечивает кислородом наш организм, в том числе, головной мозг. Для ребенка сидение в маске 6-8 часов не будет способствовать тому, что он усвоит учебную программу. Если говорить о детях, то речи о масках не идет», – прокомментировала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева в ответ на вопрос «Нового Дня».

При этом, по мнению эксперта, нахождение в школе без маски будет относительно безопасным, поскольку сегодня школы совместно с Роспотребнадзором принимают ряд мер, чтобы даже в условиях массовых коллективов сохранить элементы дистанцирования.

«Сейчас для школ есть правила, которые обеспечат изоляцию классов друг от друга, обеспечат разведение потоков по времени, разведение потоков по кабинетам, разведение потоков. И этим обеспечится какая-то дистанция. В каждой школе сейчас будет термометрия на входе и рециркуляторы воздуха в классах и общественных пространствах, которые обеззараживают воздух. Это повысит безопасность нахождения ребенка в любом организованном коллективе, – считает Наталья Моисеева. – И еще плюсом – закуплены различные дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук. Они будут стоять перед входом в обеденный зал и около санузлов. То есть будет присутствовать несколько рядов защиты».

Добавим, что накануне в ряде федеральных СМИ прошла информация о том, что учителей все-таки могут заставить носить маски в школах. Правда, об этом говорит некий сотрудник горячей линии Минпросвещения России. Официального подтверждения этой информации нет.

Школы в Свердловской области откроются 1 сентября в очном формате. Торжественных линеек в этом году не будет, но внутри классов какие-то поздравительные мероприятия пройти должны. Кроме того, для детей хотят устроить уроки, посвященные изменениям в Конституции РФ и празднованию 75-летия со дня Победы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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