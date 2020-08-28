Все собрания уйдут в онлайн: родителям закроют доступ в школы

В новом учебном году доступ родителей в школы будет ограничен. Об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

По ее словам, все родительские собрания в учебных заведениях будут проводиться в онлайн-режиме.

Представитель надзорного ведомства уточнила, что родителей будут пускать в школы только в случае необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года, подчеркнув, что занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

В середине августа Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором подготовили и опубликовали рекомендации по работе школ в новом учебном году. Из документа следует, что школы должны предусмотреть возможность дистанционного обучения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Из других новшеств – за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих спецоборудования), а занятия в спортзале, актовом зале и библиотеке возможны «только для одного класса».

Кроме того, дети будут посещать школьные столовые по специальному графику, занятия будут проходить «по специально разработанному расписанию уроков», чтобы минимизировать контакты учеников.

Факультативные занятия, которые обычно проводились в школах после завершения уроков, теперь будут проводиться в выходные, в праздничные дни или во время каникул.

Ношение защитной маски для учащихся в отличие от учителей будет необязательно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.08.20

Станция скорой помощи Екатеринбурга получила 30 автомобилей от Фонда святой Екатерины (ФОТО). / Число вылечившихся от Covid-19 россиян за сутки превысило заболевших на 1076. / Суд отказался считать аэровокзал аэропорта Уктус объектом культурного наследия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»