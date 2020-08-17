Линейки на открытом воздухе, факультативы в выходные, готовность к дистанционке: подписаны рекомендации по работе школ в РФ Вопрос о ношении масок учителями отдан на откуп регионам

В Минпросвещении России заявили, что вопрос о ношении учителями масок в новом учебном году для профилактики коронавируса будет решаться на региональном и муниципальном уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отрицают наличие предписания всем учителям российских школ носить маски с 1 сентября. При этом в Минпросвещения подчеркнули, что данный вопрос напрямую зависит от эпидемиологической ситуации на местах – решения по нему будут приниматься на уровне регионов и муниципалитетов.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на представителя горячей линии Минпросвещения РФ сообщил, что всех учителей в стране обяжут носить маски с 1 сентября. Это правило не распространяется на учеников, впрочем, они могут носить маски, если настаивают родители, отмечал собеседник агентства.

Между тем Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором подготовили и опубликовали рекомендации по работе школ в новом учебном году. Согласно документу, отправленному в регионы, линейки 1 сентября должны проводиться «по классам или параллелям на открытом воздухе». Родители при этом должны использовать маски. Проведение массовых мероприятий между различными классами в День знаний запрещается, указано в рекомендациях.

Из документа также следует, что школы должны предусмотреть возможность дистанционного обучения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Ранее в Минпросвещения заявили, что занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

Из других новшеств – за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), а занятия в спортзале, актовом зале и библиотеке возможны «только для одного класса».

Кроме того, дети будут посещать школьные столовые по специальному графику, занятия будут проходить «по специально разработанному расписанию уроков» – все эти меры вводятся для «минимизации контактов обучающихся».

Факультативные занятия, которые обычно проводились в школах после завершения уроков, теперь рекомендовано организовать в выходные, в праздники или во время каникул.

Согласно документу, в школах должна проводиться усиленная дезинфекция, при входе в здание должно быть организовано измерение температуры. Администрациям учебных заведений рекомендовано не допускать скопление учеников при входе в школу.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.20

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