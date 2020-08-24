«Ношение масок будет обязательным», – в мэрии Москвы сообщили о новых правилах в школах

Московских учителей обяжут носить в школах маски, локальные праздники 1 сентября ждут только первоклассников, а ученикам разрешат при желании продолжить обучение в дистанционном формате. Об этом сегодня заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Ношение маски для детей будет необязательно. Для работников образовательных учреждений ношение масок будет обязательным», – цитирует заявление чиновницы РИА «Новости». При этом до начала учебного года на антитела к коронавирусу будут протестированы все 180 тысяч сотрудников образовательных учреждений Москвы, заверила Ракова. На данный момент тесты прошли уже 100 тысяч из них. Как выяснилось, иммунитет сформировался только у 14,5% сотрудников школ, что ниже, чем в среднем у жителей столицы.

Родители учеников на территории школ также смогут находиться только в масках, заявили в департаменте образования Москвы.

При этом, по словам заместителя мэра Москвы, в этом году могут наблюдаться отходы некоторых школ от единого графика начала занятий – это связано с необходимостью соблюдения мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Руководство школ сможет устанавливать индивидуальный график занятий для каждой параллели.

Кроме того, школьники в Москве смогут выбрать дистанционный формат обучения. Как пояснил глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков, для этого родителям только нужно написать заявление.

«Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», – цитирует Молоткова ТАСС.

Запас защитных и дезинфицирующих средств в школах города уже сформирован и будет пополняться за счет бюджетов самих учебных заведений.

Что касается торжественных праздничных линеек 1 сентября, отмену которых ранее анонсировал мэр столицы Сергей Собянин, то их локальные аналоги все же пройдут для первоклассников.

Как пояснила Анастасия Ракова, в течение этой недели сотрудники школ должны сообщить родителям всю необходимую информацию: когда приходить в школу, как организован процесс и какие правила поведения изменились.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 24.08.20

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