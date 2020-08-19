ХК «Автомобилист» разбросал шайбы по Екатеринбургу

Хоккейный клуб «Автомобилист» запустил пиар-кампанию к открытию нового сезона КХЛ.

Сегодня рядом с КРК «Уралец» появились традиционные часы в виде шайбы с обратным отсчетом дней до первого домашнего матча команды. Напомним, «Автомобилист» начинает регулярный чемпионат с выезда в Челябинск, где 3 сентября сыграет с местным «Трактором». А уже 5 сентября екатеринбургские хоккеисты примут на своем льду московский «Спартак».

Кроме того, с сегодняшнего дня хоккейные болельщики могут отыскать шайбы с автографами игроков на автобусных остановках города. Ориентиром будет служить большой баннер с надписью «Хоккей возвращается». Всего до начала сезона на остановках будет спрятано 70 шайб, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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