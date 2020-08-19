российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 августа 2020, 12:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ХК «Автомобилист» разбросал шайбы по Екатеринбургу

Хоккейный клуб «Автомобилист» запустил пиар-кампанию к открытию нового сезона КХЛ.

Сегодня рядом с КРК «Уралец» появились традиционные часы в виде шайбы с обратным отсчетом дней до первого домашнего матча команды. Напомним, «Автомобилист» начинает регулярный чемпионат с выезда в Челябинск, где 3 сентября сыграет с местным «Трактором». А уже 5 сентября екатеринбургские хоккеисты примут на своем льду московский «Спартак».

Кроме того, с сегодняшнего дня хоккейные болельщики могут отыскать шайбы с автографами игроков на автобусных остановках города. Ориентиром будет служить большой баннер с надписью «Хоккей возвращается». Всего до начала сезона на остановках будет спрятано 70 шайб, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

Из-за удаленки в спальных районах возрос интернет-трафик, связисты добавили скорости. / Прокуратура внесла Высокинскому представление за потоп на Шефской. / Сегодня самый холодный день августа. Завтра начнется потепление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» начал предсезонные сборы

Теперь официально: Дацюк заключил новый контракт с «Автомобилистом»

Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» – общий бюджет контрактов 817 млн рублей

В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о новом контракте с Дацюком

ХК «Автомобилист» представил новый тренерский штаб

Тренер Андрей Мартемьянов покинул «Автомобилист»

«Автомобилист» победил «Сибирь» 5:1 и продлил первый раунд плей-офф

Свободная продажа билетов на игры плей-офф «Автомобилиста» стартует вечером 29 февраля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,