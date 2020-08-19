«Автомобилист» начинает продажу абонементов на сезон. Купить их смогут не все

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о старте продаж сезонных абонементов на домашние матчи регулярки 2020/2021. По текущему указу губернатора Свердловской области, на спортобъектах могут находиться только 30% от вместимости. Соответственно, в КРК «Уралец» будет «острый дефицит посадочных мест», сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, арена вмещает формально 5,5 тысячи болельщиков, но мест на трибунах меньше – около 4,7 тысячи. Остальное – это места в VIP-ложах. В итоге в продажу будут выпущены сейчас около 1,5 тысячи мест. Но выкупить их смогут не все, а только владельцы абонементов прошлого сезона. «К сожалению, при данных обстоятельствах мы не сможем обеспечить сохранение конкретных мест на трибунах, которые вы занимали в предыдущем сезоне, но у каждого держателя сезонного абонемента 2019-2020 гг. будет возможность купить абонемент на любые доступные для новой системы рассадки места, которые будут вакантны на момент появления болельщика в кассах. Подчеркиваем, что привязки к конкретным секторам в этом сезоне нет – выбор можно будет сделать на любые свободные сектора», – отметили в пресс-службе клуба.

При этом выкуп будет проводиться в четыре этапа. На первом выбрать места себе смогут те, у кого были в прошлом сезоне абонементы на сектора А и Ж (их ждут в кассах с 20 по 22 августа включительно), на втором – владельцы абонементов прошлого сезона с местами на секторах Б, Е, И, Н (с 23 по 25 августа включительно). На третьем этапе клуб приглашает для выкупа абонементов владельцев прошлогодних карт в сектора В, К, М и балконов Б-н А, Б-н Б, Б-н Е, Б-н Ж, Б-н И, Б-н Н. Этот этап пройдет с 26 по 28 августа. Наконец, в последнюю очередь – с 29 по 31 августа – места смогут выбрать владельцы абонементов прошлого сезона на сектора Г и Л.

Добавим, даже если останутся свободные места, купить абонемент на новый сезон тому, у кого не было абонемента на прошлый, будет невозможно. По крайней мере, пока.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

Во время карантина у остановившихся в Екатеринбурге белых тигров родился детеныш. / Заранее зарегистрировать карту в программе лояльности и избегать мошенников: как получить кешбэк за тур по России. / Мэрия ответила депутату о ремонте ливневок: потоп на Шефской с этим не связан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»