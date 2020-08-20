Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом, остальная команда ждет результатов тестирования

У главного тренера ХК «Автомобилист» Билла Питерса диагностирован коронавирус. Остальная команда также сдала тесты, результаты будут известны сегодня.

Об этом сообщил спортивный директор команды Олег Гросс. «Питерс приболел немного. У него были симптомы, он сдал тест, получили подтверждение», – сказал он в интервью изданию «Р-спорт».

В пресс-службе ХК «Автомобилист» пока не комментируют ситуацию.

На прошлой неделе екатеринбургский клуб участвовал в предсезонном турнире памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске. В одном из матчей «Автомобилист» играл против «Сибири». Впоследствии стало известно, что в новосибирской команде выявлено 11 случаев коронавируса у хоккеистов, сотрудников тренерского штаба и персонала.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

Суд обязал мэрию Екатеринбурга защитить парк имени Павлика Морозова. / Среднеуральских монахинь переводят по другим обителям «в связи с захватом Сергием монастыря». / 20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»