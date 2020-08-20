Горздрав: ЦГБ № 7 может отказаться от участия в испытаниях китайской вакцины от коронавируса

Минздрав России разрешил проводить в России третий этап клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Ее разработала компания CanSino Biologics, а проводить исследования в России будет «Петровакс Фарм». В пресс-службе компании «Новому Дню» накануне подтвердили, что один из восьми медцентров, где прививку поставят добровольцам, – это екатеринбургская центральная городская больница №7. Список требований к тем, кто хочет войти в перечень испытуемых, наше агентство публиковало ранее.

Как уточнили в пресс-службе «Петровакса», набирать добровольцев ЦГБ № 7 будет самостоятельно – по словам представителя фармпредприятия, все медцентры, где планируются клинические испытания, вольны выбирать, как искать волонтеров.

Однако в пресс-службе горздрава «Новому Дню» со ссылкой на слова главного врача ЦГБ № 7 Евгения Бараца сообщили, что администрация медучреждения еще не получала никаких документов ни от «Петровакса», ни от Минздрава РФ, локальный этический комитет не рассматривал заявки от фармпроизводителя. В больнице дали понять: не исключено, что екатеринбургское медучреждение откажется от проведения испытаний китайской вакцины от коронавируса на своей площадке и договор на проведение исследований с ЦГБ № 7 не будет подписан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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